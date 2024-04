Ein Ex-Torhüter stürmt in die Elf der Woche

Plus Während in der Bezirksliga Fehlanzeige herrscht, ist der Landkreis im Kreis Donau bestens vertreten.

Es ist zwar nur eine Spielerei, aber sie erfreut sich immer wieder größter Beliebtheit: die „Elf der Woche“ auf unserem Onlineportal FuPa. Dabei können alle unter FuPa.net abstimmen, wer für eine Nominierung infrage kommt. Ob mit einem Viererpack, durch starke Abwehraktionen oder Glanzparaden: Diese „Elf der Woche“ bildet an jedem Spieltag die besten Kicker der jeweiligen Ligen ab.

Interessant ist dabei, dass keine einziger Akteur aus dem hochklassigen Spitzenspiel der Bezirksliga Süd, FC Thalhofen - SV Cosmos Aystetten, nominiert wurde. Auch in der Auswahl der Bezirksliga Nord steht kein Kicker aus dem Landkreis.