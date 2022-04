Fußball-Nachlese

26.04.2022

Ein irres Tor sorgt für Aystetter Horrortrip

Plus Geretsrieds Torwart trifft aus 75 Metern und bewirbt sich damit für das Tor des Monats. Auch die zwei Eigentore des TSV Gersthofen sind rekordverdächtig.

Von Oliver Reiser

Die ersten Entscheidungen sind gefallen – nicht nur in der Bundesliga, wo der FC Bayern München den zehnten Meistertitel in Folge eingefahren hat und die SpVgg Greuther Fürth nach nur einem Jahr wieder den Weg in die 2. Liga antreten muss. Nach dem vergangenen Wochenende ist nun auch rechnerisch klar, was vorher schon gefühlt so war: Der TSV Schwabmünchen verabschiedet sich aus der Bayernliga. Für das Team von Florian Fischer gilt es jetzt nur noch, sich mit Anstand aus der Liga zu verabschieden. Die abschließenden vier Partien gehen allesamt gegen Teams aus dem Tabellenkeller. Daher stellt Co-Trainer Robert Rakaric klar: „Zum Abschied wollen wir denen eigentlich zeigen, dass wir nicht so schlecht sind, wie wir dastehen.“ Ein frommer Wunsch, der aber durchaus machbar ist. Denn eines muss man den Schwabmünchnern zu Gute halten: Die Moral ist intakt, die von vielen erwartete „Selbstaufgabe“ ist ausgeblieben. Schwabmünchen war nie deutlich unterlegen, scheiterte aber vor allem am Torabschluss.

