Fußball-Nachlese

20.04.2022

Ein teuer bezahlter Punktgewinn

Plus Warum es an der Spitze der Kreisliga Augsburg bis zum Saisonende ein Fernduell geben wird. SV Cosmos Aystetten hält zweimal die Null.

Von Oliver Reiser

Der SV Cosmos Aystetten lebt noch. Nach fünf Niederlagen in Folge konnte die Truppe von Trainer Ivan Konjevic beim SC Olching endlich wieder einmal einen Sieg feiern. Beim noch wichtigeren Spiel am Ostermontag beim VfR Neuburg merkte man, dass diese 90 Minuten schon noch in den Knochen steckten. Gerade in der Schlussphase wurden die Pässe und Schüsse immer ungenauer. „Wir haben zweimal zu null gespielt. Das tut gut nach den vielen Niederlagen“, war Ivan Konjevic zufrieden mit der Ausbeute. Er hatte seinen Co-Trainer Patrick Wurm zusammen mit Fabian Krug in der Innenverteidigung aufgeboten. „Sie haben für Stabilität gesorgt, aber auch die gesamte Mannschaft hat gut gespielt und alles gegeben.“

