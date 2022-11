Fußball-Nachlese

17:25 Uhr

Ein Wiederholungsspiel mit Nachgeschmack

Auch wenn sich Sebastian Sinninger und Thomas Fleps noch so mühten, die Biberbacher hatten gegen Tom Vogt und Angelo Palotta vom SV Wörleschwang erstmals das Nachsehen.

Plus Der SC Biberbach kassiert im 14. Saisonspiel die erste Niederlage. Dabei hatte man eigentlich mit den Punkten am grünen Tisch gerechnet. Frühe Wechsel bringen den TSV Neusäß im Derby in die Spur.

Von Oliver Reiser

Die letzten Nachholspiele des Fußballjahres 2022 hielten noch einige Überraschungen bereit. So konnte der TSV Nördlingen II in der Bezirksliga Nord im 18. Spiel den ersten Saisonsieg feiern. Im Duell der Reserven gewann man gegen den TSV Rain II mit 1:0. Die erste Saisonniederlage gab es für den SC Biberbach, der zuvor in der A-Klasse Nordwest 13 Spiele ungeschlagen geblieben war.

