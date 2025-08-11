Steine der Erleichterung: Wie der FC Horgau seinen ersten Dreier feiert

„Drei Punkte wären mir zu hundert Prozent lieber gewesen, als im Pokal weiterzukommen“, war Thomas Hanselka, der Trainer des Landeligisten SV Cosmos Aystetten, mit dem 0:0 beim Aufsteiger TSV Hollenbach überhaupt nicht zufrieden. „Aber dazu hätten wir ein Tor machen müssen“, beklagte er das Chancen-Manko, das sich durch den gesamten bisherigen Saisonverlauf zieht. „Das war zu pomadig“, hat er den letzten Willen, die Galligkeit und die Giftigkeit vermisst. „Wir spielen gut und die Spieler wissen das. Ich hatte aber immer das Gefühl, dass noch zehn Prozent mehr drin gewesen wären. Oft war es dann auch ein Haken oder ein Pass zu viel“, so Hanselka. Besonders bei der dicksten Chance zum 1:0, als Marcel Burda im Strafraum noch auf Dejan Durasinovic querlegte, anstatt selbst abzuschließen. „Wir müssen uns ankreiden, dass wir unsere Qualitäten nicht nutzen. Das ärgert mich.“

