Fußball-Nachlese

12.04.2022

Ex-Schlusslicht ist das Team der Stunde

Plus Mit vier Siegen in Folge hat sich der SC Altenmünster aus dem Tabellenkeller gehievt. der TSV Gersthofen sieht sich trotz Platz fünf noch nicht am Ziel.

Von Oliver Reiser

In den bisherigen fünf Landesligaspielen gegen den SV Mering hatte der SV Cosmos Aystetten noch nie verloren. Ein Sieg und vier Unentschieden standen zu Buche. Am Sonntag war es dann doch soweit. In der 90. Minute stocherte Manuel Utz irgendwie den Ball ins Tor, das die Meringer Angreifer zuvor so oft verfehlt hatten. Und so standen die Cosmonauten mal wieder mit leeren Händen da. „Und täglich grüßt das Murmeltier“, heißt dieser Film, in dem sich das Geschehen immer wieder wiederholt. In diesem spielen die Aystetter heuer die Hauptrolle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen