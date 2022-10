Fußball-Nachlese

18:00 Uhr

FC Horgau macht erstmals halbe Sachen

Plus Nach acht Siegen und fünf Niederlagen spielt der FC Horgau im Spitzenspiel unentschieden. Eine Mannschaft ist nach der Vorrunde sogar noch gänzlich ungeschlagen.

Von Oliver Reiser

Ausgerechnet am letzten Spieltag der Vorrunde ist die Serie des FC Horgau gerissen. Bisher hatten die Kleeblätter in der Bezirksliga Nord nämlich keine halben Sachen gemacht, acht Spiele gewonnen und deren fünf verloren. Nun gab es im Spitzenspiel gegen den FC Günzburg erstmals ein Unentschieden (2:2). Und so feierte auch eine altbekannte Frage Premiere: „Punkt gewonnen oder Punkte verloren?“ Die Antwort von Trainer Franz Stroh lautet: „Ich hätte schon gerne drei Punkte mitgenommen, weil wir die dickeren Torchancen hatten. Wenn wir gleich zu Beginn 2:0 führen, wäre das vielleicht möglich gewesen. Dann hat uns Günzburg eine Viertelstunde vor der Pause gehörig unter Druck gesetzt.“ In der Tat: Da flitzte der Ball oft wie eine Flipperkugel durch den Horgauer Strafraum, knallte zweimal an den Pfosten oder landete in den Fängen von Torwart Felix Häberl. „In der zweiten Halbzeit waren wir dann die bessere Mannschaft“, so Stroh. Man habe gezeigt, dass man mit den Spitzenteams mithalten kann und konnte personell nachlegen.

