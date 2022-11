Fußball-Nachlese

18:00 Uhr

Freudentänze und Ärgernisse

Der SV Cosmos Aystetten dominiert im Derby gegen den TSV Dinkelscherben eindeutig. Nicht nur der SV Ottmarshausen ärgert sich über zweite Mannschaften.

Von Oliver Reiser

Die Fans des SV Cosmos Aystetten unter den 240 Zuschauenden beim Bezirksliga-Derby gegen den TSV Dinkelscherben rätselten noch, warum der bisher erfolgreichste Torschütze der Cosmonauten, Pascal Mader (elf Treffer), nur auf der Ersatzbank saß, da hatten sie schon Grund zum Jubeln. Bereits nach sieben Minuten führten die Hausherren mit 2:0. Besonders sehenswert der Treffer von Marcel Burda, der das Leder nach einer Ecke von Dejan Mijailovic aus 25 Metern mit rechts wie am Schnürchen gezogen in den Winkel jagte. Es wäre kein Wunder, wenn dieses Tor in die Verlosung zum Tor des Monats käme. „Marcel hat eine gute Schusstechnik“, lobte Trainer Ivan Konjevic den zweifachen Torschützen, der kurz vor der Pause ein derartiges Gerät abfeuerte, dass Dinkelscherbens Torhüter Lukas Kania erst die Hände hoch brachte, als der Ball schon im Netz zappelte. Ein grandioses Match lieferte auch Spielmacher Dejan Mijailovic ab. „Er war sehr präsent und hat die Bälle gut verteilt“, so der Cosmos-Coach, der auch den zweiten Zweifach-Torschützen David Djajic lobte. „Letztes Mal habe ich ihn ausgewechselt, jetzt hat er zwei Tore gemacht. Manchmal braucht es so einen Weckruf.“ Das weiß jetzt auch Pascal Mader. „Er ist verspätet zum Treffpunkt erschienen“, lüftete Konjevic das Geheimnis um seine Nichtberücksichtigung.

