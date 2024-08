Absagen können verschiedene Gründe haben

Fast zwei Jahre hat der SV Cosmos Aystetten auf dem heimischen Sportfeld keine Niederlage mehr hinnehmen müssen. Das 1:3 gegen den SV Egg an der Günz datiert vom 16. Oktober 2022. Zuletzt gab es nun gleich zwei Heimpleiten in Folge. Dem 2:4 gegen den FC Ehekirchen folgte ein 0:4 gegen den SC Oberweikertshofen. Erstmals seit dem 10. April 2023 (0:0 beim TSV Haunstetten) haben die Blauen dabei in einem Punktspiel keinen Treffer mehr erzielt. Der Angriff um den nach seinem Urlaub noch etwas indisponierten Stefan Simonovic fand kaum eine Lücke im Fünfer-Abwehr-Verbund der Gäste. „Es lief optimal für uns. Mit der ersten Chance haben wir gleich das 1:0 gemacht“, freute sich SCO-Trainer Florian Hönisch über den Sonntagsschuss von Kilian Lachmayr.

