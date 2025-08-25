Große Kulissen zum Auftakt in den unteren Ligen - Redbedarf in Aystetten

Mit tollen Derbys und großen Kulissen sind jetzt auch die unteren Klassen in die Saison 2025/26 gestartet. Über 250 Zuschauende verfolgten am Freitagabend das inoffizielle Eröffnungsspiel der neuen Kreisklasse Nord zwischen dem SV Gablingen und dem VfL Westendorf. Die Hausherren legten dabei einen Blitzstart auf den Rasen und führten durch einen Doppelschlag von Stefan Schnurrer (8.) und Matthias Buckow (10.) schnell mit 2:0. Bastian Edelmann konnte auf 2:1 verkürzen (17.), doch nur fünf Minuten später verwandelte Stefan Schnurrer einen Foulelfmeter zum 3:1. Mit dem 4:1 machte der für diese Liga überqualifizierte Noah Baum, der bereits das 1:0 vorbereitet und den Strafstoß zum 3:1 herausgeholt hatte, dann endgültig den Deckel drauf. Das 4:2 durch David Mayr (82.) fiel nicht mehr ins Gewicht. Mit diesem Sieg unterstrich der offensivstarke SV Gablingen seine Ambitionen ebenso wie die SG Thierhaupten/Baar, die zum Auftakt den TSV Firnhaberau mit 5:1 überrannt hat. Ex-FCA-Profi Dominik Reinhardt mit einem sehenswerten Fallrückzieher, der eingewechselte Max Schacherl (2), Niklas Landfried und Luis Tyroller erzielten die Treffer.

