Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Fußball-Nachlese: Große Kulissen bei den kleinen Vereinen

Fußball-Nachlese

Große Kulissen zum Auftakt in den unteren Ligen - Redbedarf in Aystetten

Beim Landesligisten SV Cosmos Aystetten herrscht Sprachlosigkeit und Redebedarf gleichzeitig. Die meisten Zuschauenden gibt es beim Ortsderby in Altenmünster.
Von Oliver Reiser
    • |
    • |
    • |
    Vor großer Kulisse liefen die Mannschaften des SV Gablingen und des VfL Westendorf zum inoffiziellen Eröffnungsspiel der Kreisklasse Nord aufs Feld.
    Vor großer Kulisse liefen die Mannschaften des SV Gablingen und des VfL Westendorf zum inoffiziellen Eröffnungsspiel der Kreisklasse Nord aufs Feld. Foto: Karin Tautz

    Mit tollen Derbys und großen Kulissen sind jetzt auch die unteren Klassen in die Saison 2025/26 gestartet. Über 250 Zuschauende verfolgten am Freitagabend das inoffizielle Eröffnungsspiel der neuen Kreisklasse Nord zwischen dem SV Gablingen und dem VfL Westendorf. Die Hausherren legten dabei einen Blitzstart auf den Rasen und führten durch einen Doppelschlag von Stefan Schnurrer (8.) und Matthias Buckow (10.) schnell mit 2:0. Bastian Edelmann konnte auf 2:1 verkürzen (17.), doch nur fünf Minuten später verwandelte Stefan Schnurrer einen Foulelfmeter zum 3:1. Mit dem 4:1 machte der für diese Liga überqualifizierte Noah Baum, der bereits das 1:0 vorbereitet und den Strafstoß zum 3:1 herausgeholt hatte, dann endgültig den Deckel drauf. Das 4:2 durch David Mayr (82.) fiel nicht mehr ins Gewicht. Mit diesem Sieg unterstrich der offensivstarke SV Gablingen seine Ambitionen ebenso wie die SG Thierhaupten/Baar, die zum Auftakt den TSV Firnhaberau mit 5:1 überrannt hat. Ex-FCA-Profi Dominik Reinhardt mit einem sehenswerten Fallrückzieher, der eingewechselte Max Schacherl (2), Niklas Landfried und Luis Tyroller erzielten die Treffer.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden