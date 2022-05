Fußball-Nachlese

10.05.2022

In Altenmünster schrillen die Alarmglocken

Plus Der Bezirksligist muss sich einen neuen Trainer suchen und prüft gerade Optionen. Trotz über 100 Saisontoren muss der TSV Dinkelscherben wohl in die Relegation. Der Gegner steht schon fest.

Von Moritz Meier und Oliver Reiser

Endgültig unter Dach und Fach gebracht hat der TSV Gersthofen am Freitagabend den Klassenerhalt. Mit einem 2:0-Sieg gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen kann Trainer Gerhard Hildmann nun sicher für eine weitere Landesliga-Saison planen. „Für uns ist ein Traum in Erfüllung gegangen, das haben uns als Aufsteiger die wenigsten zugetraut.“ Besonders stolz auf seine Mannschaft ist Hildmann, weil diese sich vom harten Garmischer Spiel nicht haben beeinflussen lassen. „Ich muss dem Team gratulieren. Die Gegner sind nur auf die Knochen gegangen, wir ließen uns davon aber nicht provozieren.“ Trotz der Feierstimmung wollen die Gersthofer aber auch in den verbleibenden Spielen noch alles geben. Nächste Woche trifft man auf Tabellenführer TSV Nördlingen, der mit einem Sieg die Meisterschaft perfekt machen können. „Wir fahren nicht zum gratulieren dort hin“, verspricht Hildmann.

