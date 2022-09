„In der Offensive haben wir eine große Breite“

Plus Jan Schrodi, Trainer des SSV Neumünster, erklärt den 5:1-Triumph im Spitzenspiel bei der SSV Dillingen.

Mit einem 5:1-Auswärtssieg im Spitzenspiel der Kreisklasse West 2 bei des SSV Dillingen hat der SSV Neumünster ein Ausrufezeichen gesetzt. Trainer Jan Schrodi erklärt das Erfolgsgeheimnis.