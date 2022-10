Fußball-Nachlese

25.10.2022

Krisengespräche sind angesagt

Im Münchner Hilton nahmen Giuliano Manno, Okan Yavuz, Florian Gai, Ferkan Secgin, Niklas Kratzer, Andi Durner, Sebastian Lux und Rudi Kine in der Kulisse des Doppelpass Platz.

Plus Beim TSV Gersthofen und TSV Meitingen herrscht nach den jüngsten Niederlagen dicke Luft. Der dienstälteste Abteilungsleiter Schwabens hört auf.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Ein böses Ende nahm die Vorrunden der Landesliga Südwest für den TSV Gersthofen. Vom Herbstmeister 1. FC Sonthofen wurden die Lechstädter mit 7:1 förmlich deklassiert. Dass man aufgrund zahlreicher Ausfälle (Stefan Heger) am Ende sogar Ersatztorhüter Niklas Gordy aufs Feld schicken musste, lässt Trainer Gerhard Hildmann nicht als Ausrede gelten. „Das langt nicht. Jeder muss mehr geben für die Landesliga“, war er mit dem Auftritt der Seinen und mit dem, was derzeit grundsätzlich abgeht, überhaupt nicht einverstanden. Zuletzt konnte er gerade einmal elf Spieler im Training begrüßen. „Es wird zu wenig Aufwand betrieben. Das Training zu leicht abgesagt“, ärgert sich der 56-Jährige. Für Dienstagabend hat er deshalb eine Besprechung mit der Mannschaft anberaumt. Ein Krisengespräch? „Wir werden intern besprechen, was ich mir vorstelle“, fordert Hildmann, mehr Zug und mehr Fokussierung. „Jeder hat den Anspruch, Landesliga zu spielen. Und ich weiß ja, dass wir es anders können.“ Mit 17 Punkten aus 16 Spielen steht der TSV Gersthofen nach Abschluss der Vorrunde auf Rang 13, nur einen Rang über den Relegationsplätzen, die mit 17, 15 und 14 Punkten vom TSV Weißenburg, TV Erkheim und TSV Schwabmünchen eingenommen werden. Der Vorsprung auf Schlusslicht TSV Hollenbach (11) beträgt nur sechs Zähler. Da steht den Schwarz-Gelben noch ein heißer Ritt bevor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen