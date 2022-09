Mit drei Treffern den Gegner im Alleingang erledigt

Der Spieler des Tages wurde beim FC Augsburg ausgebildet. Bundesliga-Pause sorgt für viele Zuschauer.

Der Spieler des Tages

Hrvoje Bevanda (SC Altenmünster)

Eigentlich wird Hrvoje Bevanda im Kader des SC Altenmünster als Abwehrspieler geführt. Doch mit sechs Treffern ist der 22-jährige Deutsch-Kroate der bisher erfolgreichste Torschütze des Bezirksliga-Absteigers – trotz offensiver Hochkaräter wie Robert Markovic-Mandic oder Dino Tuksar. Allein drei davon konnte er am Sonntag beim 3:0-Sieg gegen den VfR Jettingen II verzeichnen, den er damit im Alleingang abschoss. Bevanda wurde beim FC Augsburg und beim FC Memmingen ausgebildet, absolvierte bei den Allgäuern sogar schon einige Einsätze in der Landesliga. Nach Zwischenstationen beim KSV Trenk und TSV Landsberg ist er in der Winterpause der Saison 21/22 in Altenmünster gelandet, wo bereits sein Cousin Gregor spielte. Mittlerweile spielt mit Tomas (23) noch ein Cousin beim West-Kreisligisten.

Die besten Torschützen

Mit vier Treffern war Peter Maag vom SV Nordendorf der erfolgreichste Torschütze des Wochenendes. Auf jeweils drei Tore brachten es Hrvoje Bevanda (SC Altenmünster) und Julian Mayer (TSV Diedorf II). Jeweils doppelt trafen Daniel Wiener (TSV Dinkelscherben), Raphael Marksteiner (SV Cosmos Aystetten), Luca Jaskolka (TSV Zusmarshausen), Marius Hackl (SV Ottmarshausen), Pascal Schrodi (SSV Neumünster), Stefan Maier (TSV Welden), Peter Wiedemann (SV Grün-Weiß Baiershofen), Ahmed Karaca (VfR Foret), Robert Wruck (TSV Zusmarshausen II), Julian Henkel (SV Adelsried), K´Lukas Huber (SC Biberbach), Dominik Bröll (SpVgg Deuringen), Christian Bayer (SV Erlingen II) und Kevin Holzer (TSV Ustersbach II).

Die torreichsten Spiele

Jetzt schlägt’s 13! So viele Treffer fielen beim 11:2-Sieg des ASV Hiltenfinen II gegen den SV Gessertshausen II in der B-Klasse Süd. Neun Tore gab es bei der 2:7-Heimpleite der SG Adelsried/Welden II gegen den SV Nordendorf (B-Klasse Nordwest). Je sieben auf einen Streich waren in den Begegnungen TSV Dinkelscherben– SG Niedersonthofen (6:1), TSV Täfertingen – FC Langweid (4:2) und SSV Neumünster – SV Ziertheim (5:2) zu sehen.

Die meisten Zuschauenden

Die Bundesliga-Pause hat den Amateurfußballern gutgetan. 320 Schaulustige wollten das Landesliga-Duell FC Ehekirchen – TSV Gersthofen sehen. 250 waren es auf dem Kaiserberg in Dinkelscherben, 200 beim Landkreisderby FC Horgau – TSV Meitingen. Aber auch in den unteren Ligen gab es viel Zuspruch. Jeweils 170 wurden bei den Spielen SV Grün-Weiß Baiershofen – SV Röfingen (Kreisklasse) und VfL Westendorf – SV Erlingen (A-Klasse) gezählt. Jeweils 150 sahen SC Altenmünster – VfR Jettingen II und SV Cosmos Aystetten – TSV Ziemetshausen. 100 waren es beim Stadtberger Stadtderby SpVgg Deuringen – TSG Stadtbergen.

Pechvogel des Tages

Mit einem Eigentor zum 1:1 brachte Denis Buja vom TSV Meitingen den FC Horgau im Derby wieder ins Spiel zurück. Der kickende Coach erzielte zwar noch das 2:1 ins richtige Tor, doch die Niederlage war nicht zu verhindern.

Top des Tages

Mit einem 4:0-Sieg beim FC Ehekirchen sorgte der TSV Gersthofen für Aufsehen. Die Gastgeber, die in den letzten zwei Spielen zwölf Tore erzielt hatten, bissen sich an den aggressiv auftretenden Lechstädtern die Zähne aus.

Flop des Tages

Noch immer warten der TSV Fischach (Kreisklasse Süd), der TSV Lützleburg (Kreisklasse Nordwest), der VfL Westendorf (A-Klasse Nordwest) und der SSV Margertshausen II (A-Klasse Süd) auf den ersten Saisonsieg.