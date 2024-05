Fußball-Nachlese

14.05.2024

Mit einem Traumtor geht ein Traum in Erfüllung

Plus Ein spektakulärer Treffer von Lukas Hackl sichert dem SV Ottmarshausen den Klassenerhalt. Ansonsten herrscht in fast allen Ligen noch absolute Hochspannung. Aystetten freut sich auf „Finale dahoam“.

Von Oliver Reiser

In der Bezirksliga Nord gibt es am letzten Spieltag nur noch Freundschaftsspiele. Dort sind nämlich alle Entscheidungen gefallen. Der TSV Wertingen ist Meister und Aufsteiger in die Landesliga (siehe eigener Bericht), der FC Stätzling geht in die Relegation, die SSV Glött und der SV Holzkirchen stehen als Absteiger fest und der FC Gundelfingen II und der TSV Rain II ermitteln einen weiteren Absteiger.

Wesentlich spannender geht es am letzten Spieltag in der Bezirksliga Süd zu. Auf ein „Finale dahoam“ freut man sich beim SV Cosmos Aystetten. Der seit 22 Spielen ungeschlagene Spitzenreiter braucht im letzten Spiel gegen den TSV Haunstetten noch einen Punkt, um als Meister zum dritten Mal in die Landesliga aufzusteigen. Im Falle der Punktgleichheit mit dem FC Thalhofen würde der bessere direkte Vergleich (3:1 und 1:1) zu- gunsten der Cosmonauten sprechen.

