18:00 Uhr

Mit zweierlei Maß gemessen

Plus Gersthofens Trainer Gerhard Hildmann kann Schiedsrichterentscheidungen nicht nachvollziehen und hofft auf ein Sorgenkind.

Falls Sie die Weltmeisterschaft in Katar verfolgen, haben Sie vielleicht die doch unvollständig gefüllten Ränge im Al-Bayt-Stadion gesehen, die angeblich mit 67372 Zuschauenden ausverkauft war. Das mit den Zuschauerzahlen ist auch bei den Amateuren so eine Sache. Die offizielle Zahl im Spielberichtsbogen wird dabei vom Schiedsrichter geschätzt und eingetragen, wenn er keine weiteren Informationen des Heimvereins erhält. Auch da gibt es verschiedene Zählweisen. Manche Kassierer geben eher weniger Zuschauer an, um keine Probleme mit dem Finanzamt zu bekommen, andere frisieren die Zahlen nach oben, um in den Statistiken gut dazustehen.

