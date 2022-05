Fußball-Nachlese

31.05.2022

SV Ottmarshausen steigt auf: Nach neun Siegen auf Wolke sieben

Überschwängliche Freude herrschte beim SV Ottmarshausen, der nach einem dramatischen Finale furioso den Titel in der Kreisklasse Nordwest geholt hat und zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Kreisliga aufsteigt.

Von Oliver Reiser

Im vergangenen Jahr war es der FC Emersacker, jetzt muss man sich in der Fußball-Kreisliga Augsburg schon wieder an ein neues Gesicht gewöhnen: Der SV Ottmarshausen hat nach dem finalen 2:1-Sieg gegen den TSV Diedorf als meister der Kreisklasse Nordwest zum ersten Mal in seiner 72-jährigen Vereinsgeschichte den Aufstieg dorthin geschafft. Erst vor zwei Jahren hatte der SVO mit dem Aufstieg in die Kreisklasse Geschichte geschrieben.

