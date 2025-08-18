Späte Pleite für Dinkelscherben: Wenn das Schicksal gnadenlos zuschlägt

Der Ferienmonat August ist in aller Regel der Monat mit den meisten Spielen. Für die beiden Bezirksligisten TSV Zusmarshausen und TSV Dinkelscherben sind es bis zum Monatsende sage und schreibe deren neun. Sieben Punktspiele plus zwei Auftritte im Totopokal. Das geht nicht nur Amateuren ziemlich an die Substanz. Was die Situation mit den vielen englischen Wochen zusätzlich erschwert, ist die Tatsache, dass gerade während der Schulferien auch noch zahlreiche Urlauber zu beklagen sind.

