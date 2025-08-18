Icon Menü
Fußball-Nachlese: Niederlagen in letzter Minute

Fußball-Nachlese

Späte Pleite für Dinkelscherben: Wenn das Schicksal gnadenlos zuschlägt

Der TSV Dinkelscherben und der SV Ottmarshausen kassieren bittere Niederlagen in der Nachspielzeit. Der FC Horgau ist wieder in der Spur.
Von Oliver Reiser
    Omar Samouwel (rechts) erzielte den Siegtreffer für den FC Horgau beim 2:1 gegen den VfR Neuburg. Tobias Kirschner gratuliert.
    Omar Samouwel (rechts) erzielte den Siegtreffer für den FC Horgau beim 2:1 gegen den VfR Neuburg. Tobias Kirschner gratuliert. Foto: Andreas Lode

    Der Ferienmonat August ist in aller Regel der Monat mit den meisten Spielen. Für die beiden Bezirksligisten TSV Zusmarshausen und TSV Dinkelscherben sind es bis zum Monatsende sage und schreibe deren neun. Sieben Punktspiele plus zwei Auftritte im Totopokal. Das geht nicht nur Amateuren ziemlich an die Substanz. Was die Situation mit den vielen englischen Wochen zusätzlich erschwert, ist die Tatsache, dass gerade während der Schulferien auch noch zahlreiche Urlauber zu beklagen sind.

