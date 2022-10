Fußball-Nachlese

„Personal fehlt an allen Ecken und Enden“

Plus Margertshausens Sportlicher Leiter Marc Miehlich zur aktuellen Situation beim Süd-Kreisklassisten.

Es läuft nicht beim SSV Margertshausen in dieser Saison. Während die erste Mannschaft nach Beendigung der Vorrunde mit lediglich einem Sieg und insgesamt acht Punkten in der Kreisklasse Süd auf den Abstiegs-Relegationsplatz steht, musste die zweite Garnitur sogar aus der A-Klasse Süd abgemeldet werden. Marc Miehlich, Sportlicher Leiter beim Renommierverein aus den Stauden, der von 2007 bis 2009 sogar zwei Jahre in der Bezirksliga spielte, nimmt dazu Stellung.

