Fußball-Nachlese

09.08.2022

Rote Karte sprengt den 67-Tore-Sturm

Der TSV Dinkelscherben geht nach der zweiten Niederlage in Folge noch nicht am Stock. Nachwuchsspieler Maximilian Fürst nach einer schweren Knieverletzung allerdings an Krücken.

Plus Beim TSV Gersthofen und TSV Zusmarshausen freut man sich über die ersten Siege. Cosmos Aystetten gewinnt mit dem allerletzten Aufgebot.

Von Oliver Reiser

Der Stein, der Gerhard Hildmann nach dem ersten Saisonsieg vorm Herzen gefallen ist, hatte die Größe eines Felsbrockens. Nach dem holprigen Saisonstart lagen die Nerven beim TSV Gersthofen schon ein wenig blank. Dass es auch beim 4:1-Heimerfolg gegen den FV Illertissen II lange Zeit nicht sonderlich rund lief, sah der Trainer anders als die 87 Zuschauer, die am Freitagabend schon zu murren begannen, als die ab der 29. Minute durch eine Rote Karte dezimierten Gäste nach 69. Minuten 0:1 führten. „Es war klar, das wir in unserer brisanten Situation nicht vor Selbstvertrauen strotzen. Wir haben etwas gebraucht, bis wir uns gegen die hervorragend aufgestellte zweite Mannschaft eines Regionalligisten sortiert hatten“, so Hildmann, der kurzfristig auf Manuel Lippe und den zur Pause ausgeschiedenen Manuel Rosner verzichten musste. Weil der Gegner anders gespielt habe als zuletzt, reichte er seinem Sohn und Co-Trainer Michael Hildmann einen Zettel mit der neuen taktischen Ausrichtung aufs Spielfeld. „Ich bin überhaupt nicht unzufrieden“, sagt Hildmann. „Wir freuen uns über das 4:1. Das war ein großer Schritt nach vorne. Wir sind schließlich nicht Tabellenführer und müssen uns alles hart erarbeiten und für jeden Punkt malochen.“ Deshalb habe man in einem komplexen Spiel geduldig den Ball laufen lassen. „Ein Spiel wird nicht nach 15 oder 25 Minuten, sondern nach 90 Minuten entschieden.“

