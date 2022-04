Fußball-Nachlese

Schlusslicht düpiert den Aufstiegskandidaten

Plus Nach 1:0 gegen den SC Biberbach kann der SV Adelsried die Rote Laterne abgeben.

Von Oliver Reiser

Spieler des Tages: Thomas Habla

Mit fünf Jahren hat Thomas Habla beim TSV Ustersbach mit dem Kicken begonnen. Da kommt es ihm besonders hart an, dass er sich In diesem Jahr mit seinem Heimatverein im Abstiegskampf der Kreisklasse Süd herumplagen muss. Mit dem 3:0-Sieg gegen den direkten Konkurrenten TSV Walkertshofen konnten die Gelb-Blauen einen Meilenstein in Richtung Klassenerhalt setzen. Thomas Habla war dabei der beste Mann auf dem Platz. Mit einem als Flanke gedachten Ball, der zur Überraschung aller Beteiligten den Weg ins gegnerische Tor fand, sorgte er für die Vorentscheidung. Es war erst der zweite Saisontreffer bei bisher zwölf Einsätzen für den 25-Jährigen aus dem Ortsteil Mödishofen, der Lehramt für Mathe und Physik studiert.

