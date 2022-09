Fußball-Nachlese

20.09.2022

„Schöner, jünger, geiler“

Plus Warum für den TSV Meitingen dieser Oktoberfest-Hit voll zutrifft. Anderen Vereinen war nach bitteren Pleiten nicht zum Feiern zumute.

Von Oliver Reiser

Den Starkickern des FC Bayern München war nach der 0:1-Niederlage beim FC Augsburg nicht nach Oktoberfest. Das Bier auf dem größten Volksfest der Welt schmeckte bitter und schal. So erging es am Wochenende auch dem TSV Neusäß. Nach der 1:2-Heimniederlage auf den allerletzten Drücker gegen den SSV Anhausen war den den zuletzt dreimal in Folge erfolgreichen Lohwaldkickern nicht nach einem Besuch des Neusässer Volksfestes zu Mute. Auch die Spieler des TSV Zusmarshausen wären lieber mit einem Sieg über den Herbstmarkt geschlendert. Das wäre dann vierte in Folge gewesen. Nach der 0:2-Heimniederlage gegen den bisher sieglosen Tabellenletzten TSV Königsbrunn waren Frust und Enttäuschung bei der Truppe von Trainer Herbert Wiest doch ziemlich groß. Nach Tagen des Sonnenscheins zog die Herbstdepression ins Land.

