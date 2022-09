Seltsame Kartenspiele ärgern den FC Horgau

Plus Horgaus Trainer Franz Stroh bezeichnet die beiden Roten Karten als Fehlentscheidungen. Gerhard Hildmann vom TSV Gersthofen beweist ein glückliches Händchen beim Aufstellungspoker.

Es war nicht nur ein Abendspiel, das der TSV Gersthofen und der VfL Kaufering am Freitagabend in der Fußball-Landesliga unter Flutlicht absolvierten, es wurde zu einer Nachtschicht. Da die Partie gleichzeitig die erste Qualifikationsrunde zum BFV-Verbandspokal war, mussten beide Mannschaften nach dem Schlusspfiff beim Spielstand von 1:1 noch weitere Überstunden machen. Im Elfmeterschießen setzte sich er TSV Gersthofen mit 4:2 durch.