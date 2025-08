Sportdirektor schmeißt hin: Beim TSV Gersthofen kracht es hinter den Kulissen

Mit zwei Siegen ist der TSV Gersthofen perfekt in die neue Saison gestartet und steht als einzige Mannschaft mit der maximalen Ausbeute von sechs Punkten an der Spitze der Bezirksliga Nord. Während es sportlich nach Wunsch läuft, hat es hinter den Kulissen zuletzt gewaltig im Gebälk geknirscht. So ist bereits vor dem Saisoneröffnungsspiel gegen den Bundesligisten FC Augsburg der Sportliche Leiter Goran Boric zurückgetreten. Eine offizielle Stellungnahme gab es dazu bisher nicht. Abteilungsleiter Rico Kornisch befindet sich derzeit im Urlaub.

