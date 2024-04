Fußball-Nachlese

10.04.2024

SSV Anhausen dominiert die Kreisliga

Plus Sieben Spieler des Schlusslichts SSV Anhausen stehen im Kader der Elf der Woche der Kreisliga Augsburg.

Es ist zwar nur eine Spielerei, aber sie erfreut sich immer wieder größter Beliebtheit: die „Elf der Woche“ auf unserem Onlineportal FuPa. Dabei können alle unter FuPa.net abstimmen, wer für eine Nominierung infrage kommt. Ob mit einem Viererpack, durch starke Abwehraktionen oder Glanzparaden. Diese „Elf der Woche“ bildet an jedem Spieltag die besten Kicker der jeweiligen Ligen ab.

In der Bezirksliga Nord wurden Dreifach-Torschütze Michael Meir vom TSV Meitingen und Siegtorschütze Severin Blochum vom FC Horgau in die Elf der Woche gewählt. In der Südgruppe steht neben Zweifach-Torschütze Jonas Mößner (TSV Dinkelscherben) auch der erste zur Pause eingewechselte Pascal Mader vom SV Cosmos Aystetten.

