TSV Gersthofen: Realistisch ist die Relegation

Plus Warum Gersthofens Trainer Gerhard Hildmann bei jedem klingeln des Telefons zusammenzuckte.

Von Oliver Reiser

Das vergangene Wochenende war der Horror für Gerhard Hildmann. „Ich bin bei jedem Klingeln des Telefons zusammengezuckt“, verrät der Trainer des TSV Gersthofen, „denn meist steckte eine weitere Absage dahinter.“ So meldete sich vor dem Spiel gegen den TSV Jetzendorf noch Sebastian Lux krank, Neuzugang Filip Harambasic musste arbeiten, kam erst fünf Minuten nach Spielbeginn in der Abenstein-Arena an. Außerdem war der 20-Jährige unter der Woche krank. Ebenso wie Nico Baumeister und Manuel Lippe, die sich dann aber in den Dienst der Mannschaft stellten. Genutzt hat das alles nichts. Der TSV verlor gegen die taffen Oberbayern aus der 3000-Einwohner-Gemeinde im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, die momentan die Mannschaft der Stunde in der Landesliga Südwest darstellen, mit 2:5.

