Fußball-Nachlese

03.05.2023

Und plötzlich grüßt das Abstiegsgespenst

Plus Der FC Horgau und die SpVgg Westheim sind zum Siegen verdammt. Familientreffen der Ullmänner in Thierhaupten.

Von Oliver Reiser

Es war kein Fußball-Feuerwerk und lebte am Ende hauptsächlich von der Spannung. 600 Zuschauende erlebten im Endspiel des Totopokals auf Kreisebene ein spannendes Match zwischen dem TSV Dinkelscherben aus der Bezirksliga Süd und dem TSV Aindling. Der Spitzenreiter der Bezirksliga Nord sicherte sich dank eines Traumtores von Benjamin Woltmann mit 1:0 den Sieg und die Prämie von 1000 Euro.

Nachdem beim TSV Dinkelscherben die erste Enttäuschung und der Ärger über einen nicht gegeben Handelfmeter und eine unberechtigte Gelb-Rote Karte gegen Daniel Wiener verraucht war, konnte man sich über das Abschneiden im Pokal ebenfalls freuen. „So ein Finale ist ein Highlight-Spiel, das man als Amateurfußballer wohl nur ein- oder maximal zweimal in seiner Karriere erleben wird“, so TSV-Kapitän Simon Motzet in der Stadionzeitung „DiFus“. Die Lila-Weißen hatten dem Favoriten speziell in der zweiten Halbzeit strak zugesetzt und waren dem Ausgleich nahe. „Jetzt wollen wir in Thalhofen endgültig den Klassenerhalt sichern“, gab Trainer Michael Finkel schon das nächste Ziel aus.

