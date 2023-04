Fußball-Nachlese

18.04.2023

Von begossene Pudeln und Lucky Punchern

Plus Wo selbst bei nasskaltem Schmuddelwetter gute Laune herrschte. Beim TSV Gersthofen gibt es einen Neuzugang.

Von Oliver Reiser

Was war das für ein lausiges Sauwetter am Wochenende? Es regnete nahezu ununterbrochen. Die Folge war, dass Mitte April einige Fußballspiele abgesagt werden mussten. So auch das Match des SV Erlingen beim SV Adelsried. Der Tabellenzweite der A-Klasse Nordwest ist nun schon mit drei Spielen im Rückstand. Dort, wo gespielt werden konnte, entstand trotz des nasskalten Schmuddelwetters mitunter sogar gut Laune.

Wie zum Beispiel beim TSV Gersthofen, der sich ganz überraschend beim Tabellendritten VfL Kaufering mit 3:2 behaupten konnte. Nach einer 3:0-Führung wurde es am Ende nochmals eng, als Trainer Gerhard Hildmann die beiden ausgepowerten Angreifer Manuel Lippe und Nico Baumeister vom Feld nehmen musste. „Ganz egal wie, Hauptsache gewonnen“, formulierte es der TSV-Coach. „Wir hatten ein bisschen Glück, dass der Torwart nicht seinen besten Tag hatte, aber dieses Glück haben wir uns auch erarbeitet“, will er sich für den Sieg nicht entschuldigen.

