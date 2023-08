Fußball-Nachlese

08.08.2023

Von der Bürde des Favoriten

Plus Warum nicht jeder zum Kreis der Favoriten gezählt werden möchte. FC Horgau und TSV Dinkelscherben atmen auf.

Von Oliver Reiser

Dass der Landesliga-Absteiger TSV Gersthofen von den Mitbewerbern zum Favoriten erklärt wird, gefällt Bernhard Binswanger gar nicht. „Wir zählen uns in keiner Weise zum Kreis der Favoriten. Diese Rolle nehmen wir für uns auch nicht in Anspruch“, tat der Beirat der Abteilungsleitung schon vor dem Heimspiel gegen den FC Günzburg in der Stadionzeitung „Arena News“ kund. Da konnte er noch nicht ahnen, dass nach 90 Minuten eine 0:1-Niederlage auf der Anzeigentafel stand.

„Wir haben es dem Gegner wieder zu leicht gemacht“, ärgerte sich Trainer Sebastian Hoffmann, der nach einer Erkrankung von Andreas Jenik allein auf der Bank saß. „Durch einen eigenen Fehler beim Einwurf sind wir erneut früh in Rückstand geraten“, blickt Hoffmann zurück. „Wir haben diesen Rückschlag gut angenommen und sind schnell ins Spiel zurückgekommen“, verweist der Coach auf ein Füllhorn an Chancen, die man jedoch nicht nutzen konnte. Unter Druck sei man vielleicht nicht so entspannt beim Abschluss gewesen. „Noch mehr klarere Strafraumaktionen erzeugen und den Gegner zu Fehler zwingen“, fordert Hoffmann von den Seinen. „Insgesamt sind wir aber auf einem guten Weg, auch wenn es Feinabstimmungs-Probleme gibt, weil die Abläufe noch nicht da sind.“

