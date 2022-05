Fußball-Nachlese

24.05.2022

Wenn Abschiedsgeschenke ausgelassen werden

Plus Am letzten Spieltag gab es einige kuriose Situationen. In einer Liga waren sechs Teams punktgleich.

Von Oliver Reiser

Für die einen ist die Teilnahme an der Relegation die Belohnung einer erfolgreichen Saison, die anderen hätten gerne darauf verzichtet. Wer sich im Endspurt noch Platz zwei ergattert und um den Aufstieg spielen darf, bei dem ist die Freude natürlich groß. Wer allerdings auf den letzten Drücker noch auf einen hinteren Rang abrutscht und nachsitzen muss, um nicht abzusteigen, der kann sich in der Regel nicht so gerne mit der Relegation anfreunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen