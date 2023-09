Fußball-Nachlese

06.09.2023

Wenn der Fußball Trauer trägt

Plus Der Abschied von Ali Dabestani löst auf dem Friedhof in Langweid und auf dem Sportplatz in Meitingen große Emotionen aus. Gersthofen findet rechtzeitig vor dem Derby in die Spur.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

„Jetzt sieht man wieder einmal, wie alles andere sekundär ist, über was man sich aufregt, wenn so ein großartiger Mensch von uns geht und eine Lücke hinterlässt. Du wirst allen, die dich kannten, fehlen.“ So kommentierte der TSV Gersthofen die Nachricht, dass Ali Dabestani nach langer schwerer Krankheit verstorben sei, in den sozialen Medien. Überhaupt löste der frühe Tod des 43-Jährigen in der Fußballszene Entsetzen und Mitgefühl aus. Der neue Friedhof in Langweid platzte bei der Beisetzung aus allen Nähten. Zahlreiche Mitspieler aus seinen ehemaligen Vereinen, zu denen auch der TSV Wertingen, TSV Friedberg und der TSV Landsberg gehörten, waren gekommen, um ihm die letzte Ehre zu erweisen.

Emotionale Szenen spielten sich auch in den Meitinger Lechauen ab, wo vor dem Heimspiel des TSV Meitingen gegen den VfR Neuburg dem ehemaligen Spieler und Trainer gedacht wurde. 280 Zuschauende hielten den Atem an, als man unter bewegenden Worten von Stadionsprecher Andreas Winkel einen Bilderrahmen mit einem Trikot mit der Nummer 19, die Dabestani in Meitingen getragen hatte, und etlichen Fotos neben der Trainerbank aufstellte. „Das war herzergreifend“, berichten Augenzeugen, dass nicht nur bei Dabestanis Ehefrau und seinen Eltern, die in der ersten Reihe Platz genommen hatten, Tränen flossen. Die Wertschätzung ging weit über Meitingen hinaus. Auch auf anderen Plätzen in der Region wurden Gedenkminuten eingelegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen