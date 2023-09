Wenn drei Tore trotzdem für Frust sorgen

Plus Die Tops & Flops des Spieltages: Warum sich Thomas Kubina über einen Dreierpack nicht freuen konnte und wer der Spieler des Tages ist.

Johannes Kiechl (SV Gablingen)

Nach drei Spieltagen führt der SV Gablingen zusammen mit dem SC Biberbach und der SpVgg Auerbach die Tabelle der Kreisklasse Nordwest an. Das ist mit ein Verdienst von Johannes Kiechl. Zuletzt steuerte der kickende Coach zum 4:1-Sieg beim SV Bärenkeller drei Treffer bei. Der Ur-Gablinger kam vor dieser Saison vom Landesligisten TSV Hollenbach zum SVG. „Jojo“, wie der 27-Jährige von seinen Mitspielern genannt wird, war in der Jugend und bei den Aktiven beim TSV Gersthofen aktiv, spielte dann beim TSV Neusäß, TSV Rehling und bei der DJK Gebenhofen. Nun könnte er dazu beitragen, dass der SV Gablingen, bei dem auch sein Bruder Daniel kickt, eine gute Rolle spielt, die Experten der Truppe durchaus zutrauen.