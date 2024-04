Fußball-Nachlese

09.04.2024

Wenn Hinkelsteine vom Herzen fallen

Plus Der TSV Dinkelscherben und der TSV Meitingen beenden ihre Negativserien. FC Horgau muss seinen Sieg teuer bezahlen. Wie es dem verletzten Spieler geht.

Von Oliver Reiser

Man kann von einem Hinkelstein sprechen, der den Lila-Weißen nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichterin Antonia Hönl aus Langweid vom Herzen fiel. Den Hinkelstein hat der Hüne Jonas Mößner mit zwei Treffern zum 3:2-Sieg im Kellerduell beim direkten Konkurrenten TSV Ottobeuren beiseite geräumt (siehe „Tops & Flops“). Damit hatten die Kicker des TSV Dinkelscherben nach zehn sieglosen Spielen ihre Negativserie in der Bezirksliga Süd beendet. Zwar steht der TSV noch immer auf dem Platz über dem Relegationsstrich, doch der Abstand zu den folgenden Teams, von denen der TSV Haunstetten mit einem 2:1-Sieg gegen den SV Türkgücü Königsbrunn für Aufsehen gesorgt hat, beträgt fünf Punkte – auch wenn die nachfolgenden Mannschaften teilweise noch ein Spiel weniger auf dem Konto haben.

An der Spitze dieser Liga zieht nach wie vor der SV Cosmos Aystetten seine Kreise, der nach dem 3:2-Heimerfolg gegen den TSV Babenhausen nun bereits seit 18 Spielen ungeschlagen ist. Das Ergebnis sieht eng aus, war es aber nicht, da die Aystetter das Spiel 80 Minuten voll im Griff hatten, mit ihrem Kombinationsfußball aber immer wieder am Babenhausener Abwehrbeton scheiterten. Hier wurde Stefan Simonovic schmerzlich vermisst. Der Torjäger (25 Treffer), der eine ganze Hintermannschaft im Alleingang beschäftigen kann, hat mit der Aktion im Spiel gegen den TSV Dinkelscherben seiner Mannschaft einen Bärendienst erwiesen, wurde dafür vom Sportgericht für drei Spiele gesperrt und fehlt nun auch noch ein weiteres Mal im Topspiel beim FC Thalhofen. Bis dahin werden andere in die Bresche springen müssen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen