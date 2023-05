Wer der erste Aufsteiger und der Spieler des Tages ist

Plus Der TSV Ellgau kehrt nach fünf Jahren wieder in die A-Klasse zurück. Lukas Lochbrunner dreht ein Spiel.

Lukas Lochbrunner (TSV Lützelburg)

Bis zur 80. Minute hatte der TSV Lützelburg gar nicht am Spiel teilgenommen, lag gegen die SpVgg Auerbach-Sreitheim mit 0:3 zurück. Dann trat Lukas Lochbrunner auf den Plan. Sein Lupfer über den Torhüter zum 1:3 war der Dosenöffner für den Abstiegskandidaten. Es schien, als hätte dieser Treffer einen Schalter umgelegt. Lützelburg verkürzte zunächst auf 2:3, ehe der 27-Jährige mit einem sensationellen Volleykracher noch das 3:3 gelang. Es waren erst die Saisontreffer Nummer zwei und drei des Ur-Lützelburgers, der mit Ausnahme von zwei Jahren beim SV Achsheim seit Kindesbeinen für den TSV spielt. Vielleicht, weil er andere Prioritäten als den regelmäßigen Trainingsbesuch setzt, wie innerhalb des Vereins gemunkelt wird.