Zwei Brüderpaare stehen in der Elf der Woche

Plus Neben den Gebrüder Rosner und Kaifer wurde auch ein doppelter Doppelpacker für die Elf der Woche nominiert

Es ist zwar nur eine Spielerei, aber sie erfreut sich immer wieder größter Beliebtheit: die „Elf der Woche“ auf unserem Onlineportal FuPa. Dabei können alle unter FuPa.net abstimmen, wer für eine Nominierung infrage kommt. Ob mit einem Viererpack, durch starke Abwehraktionen oder Glanzparaden: Diese „Elf der Woche“ bildet an jedem Spieltag die besten Kicker der jeweiligen Ligen ab.

Ein Brüderpaar aus Langweid steht diesmal in der Elf der Woche der Bezirksliga Nord: Manuel Rosner (23) vom TSV Gersthofen und Fabian Rosner (20), der beim FC Stätzling zwischen den Pfosten steht. Weiterhin sind dabei Christian Vogel (TSV Gersthofen) sowie Alexander Heider und Lukas Erhard ( TSV Meitingen). Auf die Ersatzbank haben die Gersthofer Michael Potnar und Robin Widmann sowie Fabian Tögel ( FC Horgau) geschafft.