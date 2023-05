Fußball-Nachlese

23.05.2023

Zwischen Traum und Albtraum

Plus Denis Buja vom TSV Meitingen hat sein Karriereende zwar geplant – aber so dramatisch hat er es sich dann doch nicht vorgestellt. Am letzten Spieltag sind einige Klubs noch auf Schützenhilfe angewiesen.

Von Oliver Reiser

In den vergangenen Nächsten hat Denis Buja schlecht geschlafen. Immer wieder ist er aufgewacht. „Habe ich das alles nur geträumt?“, schoss es dem 36-Jährigen durch den Kopf. Nachdem ihm erst vor wenigen Wochen ein Knorpelschaden im Knie diagnostiziert wurde, hatte er geplant, am Saisonende seine Karriere zu beenden. Mit dem einen oder anderen Törchen wollte sich der Torjäger des TSV Meitingen in den letzten beiden noch ausstehenden Spielen gebührend verabschieden. Das hat zunächst perfekt geklappt. Nach seiner Einwechslung in der 65. Minute traf er 20 Minuten später innerhalb von 120 Sekunden gleich zweimal. „Da war genau so, wie man es sich vorher wünschen würde. Als nach dem zweiten Treffer alle aufs Feld gelaufen sind, habe ich geweint“, gibt der ansonsten als harter Hund bekannte Emotional-Leader des TSV Meitingen zu.

Aus Tränen der Freude wurden kurz darauf Tränen des Schmerzes. „Ich habe einen Ausfallschritt nach hinten gemacht. Da hat es gekracht. Das hat sich angefühlt, als ob mir jemand in die Hacken getreten hätte. Als ich mich umgedreht hatte, war da aber niemand. Da habe ich schon gewusst, was los ist.“ Die Achillessehne war gerissen, wie später im Wertinger Krankenhaus festgestellt wurde. Aus dem wie für einen Hollywood-Film inszenierten Traum war von einer Sekunde auf die andere ein Albtraum geworden.

