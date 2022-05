Fußball

12.05.2022

Negativlauf des SC Altenmünster ist nicht zu stoppen

Plus SC Altenmünster verliert auch das Duell beim direkten Abstiegskonkurrenten TSV Ziemetshausen mit 0:4

Der Negativlauf des SC Altenmünster in der Fußball-Bezirksliga Nord fand am gestrigen Mittwochabend in Ziemetshausen seine Fortsetzung. Die Gäste verloren beim heimischen TSV das Abstiegsduell mit 0:4 und sind nun seit fünf Spielen in Folge punkt- und torlos. Der letzte eigene Treffer liegt mehr als 500 Minuten zurück.

