Fußball

19.09.2022

Negativserie es FC Horgau hält an

Maximilian Reitmeier und Michael Vogele mussten mit dem FC Horgau die vierte Niederlage in Folge hinnehmen.

Plus Der FC Horgau kassiert beim TSV Rain II die vierte Niederlage in Folge und rutscht in der Keller der Bezirksliga Nord.

Die Negativserie von mittlerweile vier Niederlagen in Folge hielt für den FC Horgau auch bei der Regionalliga-Reserve des TSV Rain an. Trotz der 0:1-Niederlage hätten das Engagement und die spielerische Leistung der Rothtal-Elf an diesem Tag mindestens einen Punkt verdient gehabt.

