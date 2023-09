Neue Besen kehren nicht immer gut

Plus Beim FC Langweid hält trotz Trainerwechsel der Abwärtstrend an. Im Lokalderby gegen den VfR Foret kassiert man eine bittere 0:1-Heimniederlage.

Auch nach dem überraschenden Trainerwechsel während der Woche hält der Abwärtstrend beim FC Langweid an. Im Lokalderby der Fußball-Kreisklasse Nordwest mussten die Schützlinge des neuen Coaches Daniel Gehret eine bittere 0:1-Heimniederlage gegen den VfR Foret einstecken.

Dabei hatte es zunächst relativ gut für die Gastgeber ausgesehen, immer wieder kam man im gegnerischen Strafraum zu Abschlüssen durch Christoph Werner, der in der ersten Viertelstunde bereits dreimal aus jeweils schwierigem Winkel für Gefahr sorgen konnte, ohne jedoch VfR-Keeper Kagan Kalkan Schweißperlen auf die Stirn zu treiben. In der 20. Minute dann die beste Möglichkeit zur Langweider Führung, doch der Schuss von Michael Seitz konnte gerade noch geblockt werden.