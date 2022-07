Fußball

23.07.2022

Neuling will die Aufstiegseuphorie mitnehmen

Mit sieben Neuzugängen geht Aufsteiger SV Ottmarshausen in seine Premierensaison in der Kreisliga Augsburg. Stehend von links Trainer Oliver Haberkorn, Lukas Huber (SpVgg Westheim), Filip Krüger (TSV Gersthofen U19), Michael Forster (TSV Neusäß II), Franz Sielemann (TSV Gersthofen U19), Co-Trainer Marco Spengler. Vorne Yannick Hyatt (TSG Stadtbergen), Felix Meyer (SpVgg Langenneufnach) und Stephan Aumeyer (TSV Eintracht Karlsfeld). Foto: SV Ottmarshausen

Plus AL-Kick-Off-Check: SV Ottmarshausen tritt zum ersten Mal in der Kreisliga Augsburg an. Wie die Chancen stehen, im Abstiegskampf zu bestehen und wer im Titelrennen gute Karten hat – wir wagen eine Prognose.

Von Oliver Reiser

Nach der Landesliga starten am Wochenende auch die Fußballer der Bezirks- und Kreisligen in die neue Spielzeit. In der Kreisliga Augsburg sind aus dem Landkreis Augsburg sage und schreibe elf Mannschaften am Start. Vier kommen aus dem Stadtgebiet, eine aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Mit dem SV Ottmarshausen und dem ASV Hiltenfingen gehen zwei absolute Neulinge ins Rennen. Die anderen Aufsteiger TSV Schwaben Augsburg II und FC Stätzling II sowie Bezirksliga-Absteiger TG Viktoria Augsburg bringen die Qualität höherklassigerer Teams ein. Im AL-Kick-Off-Check werfen wir einen Blick auf die fünf Klubs aus dem Verbreitungsgebiet des Landboten und wagen eine Prognose.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen