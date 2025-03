Neumünsters Joker drehen das Spitzenspiel

Während in der Fußball-Kreisklasse West 2 bereits der erste komplette Spieltag nach der Winterpause mit dem Spitzenspiel SSV Neumünster gegen TGB Günzburg auf dem Programm stand, waren im Kreis Augsburg nur einige wenige Nachholspiele angesetzt. Aufgrund des plötzlich einsetzenden Starkregens wurde die Partie VfR Foret - SSV Anhausen (Kreisklasse Nordwest) vom Schiedsrichter abgesagt, nachdem sich beide Mannschaften schon aufgewärmt hatten.

Kreisklasse West 2

SSV Neumünster - TGB Günzburg 2:1 (0:0). Zwei Einwechselspieler sicherten Spitzenreiter SSV Neumünster im Gipfeltreffen gegen den Tabellendritten in der Schlussphase den Heimdreier. In der hitzigen Partie, die aufgrund des Starkregens mit 15 Minuten Verspätung begann, gab es vielen Gelben Karten und Zeitstrafen. Als Sebastian Müller Christian Wink bediente, hatten nicht wenige Zuschauer bereits den Torschrei auf den Lippen, doch TGB-Schlussman Atik lenkte den Ball mit einer Monsterparade an die Latte. Die Gäste nutzten ihre erste richtige Chance durch Aglar zum 0:1 (51.). Fünf Minuten nach der Führung gerieten Neumünsters Fabian Greiler und Tugrul Sevindik aneinander und bekamen beide zehn Minuten Bedenkzeit. SSV-Verteidiger Alexander Zott verhinderte gegen Polat mit letztem Einsatz das 0:2. Die Heimelf warf jetzt alles nach vorn. Dies sollte sich bezahlt machen. In der 80. Minute war es der eingewechselte Julian Vogg, der die Flanke des ebenfalls eingewechselten Fabian Bamberger zum Ausgleich über die Linie drückte. Kurz vor Schluss machte Bamberger seinen Jokereinsatz perfekt und köpfte die Blau-Weißen nach Eckball von Christian Wink zum Sieg (90.). (ssv-)

SV Villenbach – SV Grün-Weiß Baiershofen 3:1 (1:1). Aufgrund einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit ging der SVV als verdienter Derbysieger vom Platz. Vor mehr als 300 Zuschauern brachte Alexander Berchtenbreiter die Heimelf in Führung (21.). Die Freude hielt aber nur acht Minuten an, nachdem Jonas Fritz einen Freistoß zum 1:1-Halbzeitstand versenkte. Marcus Illmer erzielte per Kopf die erneute SVV-Führung (51.). Als dann in der 58. Minute erneut Marcus Illmer mit einem fulminanten Schuss auf 3:1 erhöhte, schien eine Vorentscheidung gefallen. Zwar wehrten sich die Grün-Weißen gegen die drohende Niederlage, konnten aber das Blatt nicht mehr wenden. (ohn)

Icon Vergrößern Nicht alle Spiele konnten am Sonntag durchgeführt werden. Nach einem Platzregen wurde die Partie des VfR Foret gegen Anhausen abgesagt. Gut beschirmt sammelte Torhüter Fatih Korkmaz die Eckfahnen wieder ein. Foto: Oliver Reiser Icon Schließen Schließen Nicht alle Spiele konnten am Sonntag durchgeführt werden. Nach einem Platzregen wurde die Partie des VfR Foret gegen Anhausen abgesagt. Gut beschirmt sammelte Torhüter Fatih Korkmaz die Eckfahnen wieder ein. Foto: Oliver Reiser

A-Klasse Nordwest

SV Bonstetten - SV Wörleschwang 0:4 (0:2). Mit einem deutlichen Erfolg im Nachholspiel ist der SV Wörleschwang in die Restsaison gestartet. Einen gelungenen Einstand feierte dabei Neuzugang Baran Celep, der im Winter vom SSV Neumünster kam, mit zwei Treffern. Die beiden anderen Tore erzielte Miroslav Jamrich.