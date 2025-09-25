Zwei Bezirksliga-Derbys und ein Neusässer Spektakel

Am Freitagabend kommt es zu einem spannenden Landkreis-Duell: Der TSV Gersthofen empfängt den TSV Dinkelscherben. Mit dem Rückenwind eines 3:0-Erfolgs in Neuburg gehen die Ballonstädter selbstbewusst in die Partie. Der TSV Gersthofen war nach wankelmütigem Saisonstart zuletzt wieder in guter Form und holte 10 Punkte aus den vergangenen vier Spielen. Toptorjäger Fabian Bühler traf in diesen Partien viermal, in den letzten beiden Begegnungen erzielte er drei Tore. Es komme vor allem darauf an, bei tiefem Boden den Kampf anzunehmen, sagt Trainer Ajet Abazi. „Es wird eine schwierige Aufgabe, aber wir wollen punkten.“

Doch auch die Gäste aus Dinkelscherben haben beim jüngsten 2:2 gegen Jettingen ihre Qualitäten unter Beweis gestellt. Trainer Stefan Kauer betont: „Wir haben gegen Jettingen ein gutes Spiel abgeliefert – es wäre sogar noch mehr drin gewesen.“ Die Lila-Weißen fiebern der besonderen Flutlicht-Atmosphäre entgegen. „Am Freitagabend hier zu spielen, das ist eine tolle Sache. Wir freuen uns darauf und wollen Gersthofen ärgern“, so Kauer. Einen klaren Favoriten gibt es im Duell Sechster gegen Zehnter nicht, eventuell haben die Gersthofer einen leichten Heimvorteil. Am Sonntag steht zwischen Meitingen und Horgau ab 15 Uhr noch ein weiteres derby an, der TSV Zusmarshausen spielt bei der SpVgg Joshofen-Bergheim. In der Landesliga tritt der SV Cosmos Aystetten am Sonntag um 14 Uhr in Illertissen an.

Neusäß feiert Kantersieg und Ismir Halilovic

Am Mittwochabend hat der TSV Neusäß sein Nachholspiel gegen Türkgücü Königsbrunn in beeindruckender Manier mit 7:2 gewonnen. Der Aufsteiger steht dadurch jetzt mit vier Punkten Vorsprungen auf den TSV Göggingen weiter auf Rang zwei und bleibt auch nach neun Ligaspielen ungeschlagen. Held des Abends war Ismir Halilovic, der drei Treffer erzielte und schon nach zwei Minuten erstmals traf. Burak Koz erhöhte Mitte der ersten Halbzeit (24.). Neun Minuten später legte Musftafa Mujezinovic und widerum nur vier Minuten später traf erneut Halilovic zum 4:0-Pausenstand (37.). In der Halbzeit wechselten beide Teams und Königsbrunn stand zunächst defensiv etwas besser. Dann traf jedoch erneut Koz und auch Halilovic. Innerhalb von drei Minuten stellten sie auf 6:0. In der 73. Minute traf auch Mujezinovic noch einmal und es stand 7:0. Diego Dragone (76.) und Berkay Akgün (88.) trafen noch für Königsbrunn. (AZ)