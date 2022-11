Fußball

12.11.2022

Neusässer Derby wird vom Nebel verschluckt

Plus Wer nach der Spielabsage die undankbarste Aufgabe hatte. Das Kreisliga-Duell der Ortsrivalen TSV Neusäß und SV Ottmarshausen steht unter keinem guten Stern.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Das Neusässer Stadtderby der Fußball-Kreisliga Augsburg zwischen dem TSV Neusäß und dem SV Ottmarshausen steht unter keinem guten Stern. Beim Vorrundenspiel am 27. Juli, das der Aufsteiger aus Ottmarshausen sensationell mit 2:0 gewann, regnete es wie aus Eimern, was den Gastgebern bestimmt 200 Zuschauer kostete. Am Freitagabend wurde das Rückspiel im Lohwaldstadion vom dichten Nebel verschluckt. Nach langen Beratungen und Diskussionen sagte Schiedsrichter Marvin Peter Bihler die Partie schließlich ab. „Sie sehen, dass man nichts sieht“, kommentierte Stadionsprecherin Martina Dunzinger in bester Karl-Valentin-Manier, als sie die Absage bekannt gab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen