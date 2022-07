Fußball

08.07.2022

Neuzugang trifft bei seiner Premiere im Diedorfer Derby

Plus Wer künftig den SSV Anhausen verstärkt.

Prominente Verstärkung hat der SSV Anhausen erhalten. Raphael Schimunek hat sich dem Augsburger Kreisligisten angeschlossen. Der 25-Jährige war in der Corona-Saison 2019/21 für den TSV Neusäß am Ball, spielte dann in den USA und war zuletzt inaktiv. Schimunek, dessen Schwester Maria bei den Damen des SSV spielt, wohnt in Anhausen. Bei seiner Premiere im Derby gegen den TSV Diedorf war er gleich per Elfmeter erfolgreich.

