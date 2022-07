Nicht alle Generalproben sind geglückt

Plus FC Horgau muss sich in Zusmarshausen geschlagen geben. Einige Ausfälle wegen Coronafällen.

Von der Hitze ließen sich die Fußballer nicht stoppen. Eine Testspiele wurden allerdings wegen vermehr auftretender Coronafälle abgesagt. Im Duell der Kreisliga-Absteiger besiegte der SV Thierhaupten (bisher Ost) den künftigen Ligakonkurrenten FC Emersacker (bisher Augsburg) mit 5:2. In der Runde trifft man sich in der Kreisklasse Nordwest wieder. Der TSV Dinkelscherben und der TSV Meitingen absolvierten erfolgreiche Generalproben, während der FC Horgau beim TSV Zusmarshausen die Segel streichen musste.