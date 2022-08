Fußball

30.08.2022

Noch ein Neuzugang für den SV Cosmos Aystetten

Plus Der Bezirksligist SV Cosmos Aystetten bedient sich erneut beim TSV Neusäß.

Von Oliver Reiser

Der „kleine Bruder“ ärgert den großen. In der vergangenen Woche hat der SV Cosmos Aystetten dem TSV Neusäß seinen Kapitän Raphael Marksteiner weggeschnappt. Bei seinem ersten Einsatz im neuen Trikot und in neuer Rolle als Stürmer erzielte der 22-Jährige prompt den 2:1-Siegtreffer gegen den FC Thalhofen. Ein Volltreffer. Jetzt haben sich die Cosmonauten kurz vor Ende der Wechselfrist am 31. August erneut beim „großen Bruder“ bedient. Nach dem Spiel unterschrieb Luigi Iovane einen Amateurvertrag.

