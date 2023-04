Fußball

22.04.2023

Not gegen Elend bleibt ohne Sieger

Plus Das Kellerduell der Landesliga Südwest zwischen dem TSV Gersthofen und dem TV Erkheim endet unentschieden. Mit dem 1:1 melden sich beide für die Abstiegsrelegation an.

Von Oliver Reiser

Nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Benedikt Jany sanken die Spieler beider Mannschaften zu Boden. Mit dem 1:1 im Kellerduell der Landesliga Südwest haben nun wohl sowohl der TSV Gersthofen als auch der TV Erkheim endgültig ihr Bewerbungsschreiben für die Abstiegsrelegation eingereicht. Dieser Punkt hilft nämlich keinem weiter.

Der TSV Gersthofen war vor allem in ersten Durchgang völlig von der Rolle. Ob es daran lag, dass Kapitän Okan Yavuz, der sich am Mittwoch im Training eine Knieverletzung zugezogen hatte, schon nach zehn Minuten von Bord gehen musste? Oder sah man sich ersten Frühlingstag dieses Aprils schon zu Sommerfußball veranlasst? Die Gäste hatten weit mehr vom Spiel und durch Manuel Merk (4.) und Fabian Krogler (11.) auch gute Chancen. Der Führungstreffer, den Krogler per Elfmeter erzielte (30.), war jedenfalls hoch verdient. Nach einem Freistoß, den Michael Hildmann durch ein rüdes Foul verursacht hatte, sprang dem Unglücksraben der Ball im Getümmel an die Hand. Egal: Der Treffer wurde von den mitgereisten Fans aus der 3000-Seelen-Gemeinde im Unterallgäu, die in der Abenstein-Arena in der Überzahl waren, begeistert gefeiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

