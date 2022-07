Fußball

08.07.2022

„Null Toleranz bei Pyrotechnik“

Plus Ein langjähriger Fußball-Funktionär im Kreis Augsburg beklagt kurz vor seinem Abschied erstmals Nichtantritte in der Kreisliga. Der neue Schiedsrichter mahnt Wertschätzung an.

Von Oliver Reiser

Auch für altgediente Fußball-Funktionäre gibt es immer noch Dinge, die sie noch nicht erlebt haben. So erging es dem scheidenden Augsburger Kreisspielleiter Reinhold Mießl in der Saison 2021/22. „Dass eine Kreisliga-Mannschaft wegen Spielermangel nicht angetreten ist, habe ich bisher noch nie erlebt“, sagte Mießl bei der Spielgruppentagung. Unerfreulich auch, dass es gleich zwei Rote Karten für Trainer gegeben habe. Während der TSV Zusmarshausen in der Kreisliga Augsburg als einziger Verein ohne Rote Karte blieb, traf es den TSV Neusäß gleich fünfmal. In Bezug auf Spielverlegungen sei trotz Corona alles im Rahmen geblieben, meinte Mießl, bevor er an seinen Nachfolger Günther Beer übergab.

