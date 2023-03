Nullnummer im Absteigerduell

Plus Emersackers Torhüter Kevin Meier, der einen Elfmeter hält, und der Pfosten des Thierhauptener Gehäuses verhindern einen Treffer.

In einer Partie, die vor allem im ersten Abschnitt von vielen vergebenen Torchancen geprägt war, konnte der FC Emersacker in der Kreisklasse Nordwest einen hochverdienten Punkt vom SV Thierhaupten entführen. Ein Ergebnis, das beiden Kreisliga-Absteigern nicht wirklich weiterhilft. Die Partie hätte aber aufgrund der vielen Chancen auch 3:3 enden können.

Luis Tyroller scheitert mit Elfmeter an Kevin Meier

Die Gäste aus Emersacker begannen die Partie überraschend offensiv und setzten sich zehn Minuten lang im Strafraum des SV Thierhaupten fest, ohne jedoch das Tor der Hausherren ernsthaft in Gefahr zu bringen. Doch in die Druckphase der Gäste hinein kam der Gastgeber zu seiner ersten Tormöglichkeit, doch Kevin Meier im FCE-Gehäuse konnte gegen Luis Tyroller mit einem sehenswerten Reflex retten. Und nur eine Minute später verpasste Fareed Lawal eine Flanke nur um Haaresbreite.

Thierhaupten wurde jetzt stärker, doch im Spielaufbau schlichen sich immer wieder Abspielfehler ein, sodass man den Gast nicht ernsthaft in Gefahr bringen konnte. Emersacker verlegte sich aufs Kontern und kam in der 26. und 28. Minute zu zwei großen Konterchancen, die aber nicht konsequent ausgenutzt werden konnten.

Felix Schluchter scheitert am Pfosten

Das Spiel war jetzt in seiner besten Phase und es gab Torchancen hüben wie drüben. Erst setzte Simon Gastl einen Kopfball aus guter Position deutlich über den Kasten der Gäste und dann kam Tobias Ullmann nach einer wunderbaren Kombination den berühmten Schritt zu spät. Doch auch die Gäste blieben gefährlich und in der 38. Minute musste der Pfosten das 0:1 verhindern, als Felix Schluchter aus spitzem Winkel knapp verpasste. Die dickste Möglichkeit hatte Florian Kunz eine Minute vor der Pause, als er sträflich frei zum Kopfball kam, aber auch er konnte die Führung für die Hausherren nicht erzielen.

Nach dem Wechsel verlor die Partie dann etwas an Elan und die Gäste bestimmten das Match über weite Phasen. Doch bei beiden Teams kam zumeist der letzte Pass in die Spitze nicht an. In der 63. Minute stand Felix Schluchter dann frei vor dem Tor der Gastgeber, doch auch er konnte den Ball nicht im Gehäuse unterbringen.

In der 72. Minute musste dann Ex-Profi Dominik Reinhardt für Thierhaupten noch einmal für seinen bereits geschlagenen Keeper den Ball von der Linie kratzen, doch dann gingen auch aufseiten des FC Emersacker die Kräfte zur Neige.

Am Ende trennen sich die beiden Teams mit einem torlosen Unentschieden, das so völlig in Ordnung geht.

SV Thierhaupten: Wolf; Weixler, Eser, Reinhardt, Ullmann, Gastl, Kunz, Lawal, Tyroller, Wittmann, Nürnberger (Huber, De Sio, Wiedemann, Kocak, Falk)

FC Emersacker: Meier; Kraus, Pelikan, Müller, Buchwald, Schußmann, Ullmann, Vogt, Schluchter, Cho, Liepert (Margic,Fischer)

Schiedsrichter: Betzler (Steiningen). - Zuschauer: 80.