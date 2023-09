Nur noch zwei Teams sind ungeschlagen

Plus Die SpVgg Auerbach kommt im Spitzenspiel beim SV Gablingen zu einem 3:2-Erfolg. Aufsteiger SC Biberbach wahrt weiße Weste mit 5:1 in Langweid.

Im Spitzenspiel der Kreisklasse Nordwest musste der SV Gablingen gegen die SpVgg Auerbach-Streitheim mit 2:3 die erste Saisonniederlage hinnehmen. Nun ist neben den Auerbachern nur noch Aufsteiger SC Biberbach (5:1-Sieg in Langweid) ungeschlagen.